i2S finalise l'acquisition de TWIGA

La société girondine i2S a finalisé, le 25 janvier, la procédure d'acquisition de la société TWIGA, le spécialiste international en transmission vidéo optimale.

Cette acquisition s'inscrit dans une volonté d'i2S de compléter et de renforcer son savoir-faire technologique et sa spécialisation dans des marchés où l'imagerie apporte une forte valeur ajoutée. A fin 2022, Twiga a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 22% à 4,5 millions d'euros (chiffres non audités).

Twiga possède un savoir-faire unique en vidéo, complémentaire à celui d'i2S, lui permettant d'embarquer directement des traitements dédiés dans tous dispositifs de prise d'images, quel que soit le protocole de transmission. Twiga a réduit la latence de la communication au minimum, y compris sans fil, ce qui procure un avantage décisif pour des applications en temps réel. Ses solutions, ergonomiques, innovantes et très compétitives, lui permettent de réaliser près de 70% de ses ventes à l'international, au service de grands comptes et via un réseau de distributeurs, et de connaître une croissance continue de son chiffre d'affaires depuis cinq ans, dans des secteurs tels que la Santé et l'Industrie, tout en délivrant une rentabilité substantielle qui sera relutive pour i2S après intégration, dès cette année.

Des synergies sont anticipées, notamment dans le domaine de l'imagerie sous-marine, avec des solutions d'intelligence embarquée et d'analyse vidéo dans la caméra pour enrichir les fonctions d'exploration des fonds sous-marins, notamment dans des engins autonomes. Tandis qu'i2S apportera son savoir-faire en développement de solutions d'imagerie complètes, du photon au cloud, pour les clients de Twiga qui utilisent aujourd'hui uniquement sa technologie vidéo.

Sur le plan financier, l'opération est majoritairement réalisée en fonds propres, notamment ceux issus du produit de la vente de l'activité de distribution d'i2S à la société allemande Basler, le solde étant financé par des emprunts levés auprès des partenaires financiers habituels d'i2S.

"Cette opération stratégique confirme la volonté d'i2S de continuer à se développer non seulement par son savoir-faire reconnu dans ses domaines de spécialisation mais également par croissance externe", souligne la direction du groupe i2S.