i2S : encore une croissance à 2 chiffres au quatrième trimestre

(Boursier.com) — i2S Innovative Imaging Solutions continue sur sa bonne tendance en réalisant 16,9 ME de chiffre d'affaires en 2019, soit une progression de 15%. Les trois Divisions sont en croissance et l'Export direct augmente de 35%, tiré par la forte hausse des ventes de DigiBook.

La progression est de 11,1% au quatrième trimestre, à 5,57 ME, contre 5,02 ME un an plus tôt.