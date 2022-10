i2S : croissance à deux chiffres sur neuf mois

(Boursier.com) — Pour les 9 premiers mois de l'exercice 2022, i2S a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14,9 ME en croissance de 13,7%. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires 9 mois 2022 ressort en hausse de 17,6%. Sans dégradation brutale de l'environnement géopolitique et économique au cours du quatrième trimestre, la dynamique commerciale constatée dans chaque Division devrait permettre à i2S (Innovative Imaging Solutions) de clôturer l'exercice 2022 en ligne avec le budget, sous réserve toutefois de la capacité des fournisseurs à honorer leurs engagements en matière d'amélioration de leurs cadencements de livraison, jusque-là consentis et respectés. Disposant des ressources financières et humaines lui permettant de mener à bien ses projets de développement stratégique et sa politique d'investissement, "i2S renouvelle sa confiance quant aux perspectives de croissance rentable de la société, attendues sur 2022 et les prochains semestres".