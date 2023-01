i2S : confiant dans ses perspectives de croissance rentable

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2022, i2 - Innovative Imaging Solutions a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 21,19 millions d'euros (18,24 ME pour l'année 2021). A périmètre comparable le chiffre d'affaires ressort ainsi en hausse de +16,2%, clôturant une 2e année de croissance des ventes à deux chiffres.

Malgré les tensions sur les prix des composants électroniques et les coûts exceptionnels générés par la création de Basler France, les ratios de rentabilité financière d'i2S Innovative Imaging Solutions sont attendus comparables à ceux de l'exercice 2021.

Perspectives

i2S a accéléré en 2022 sa mutation stratégique pour se consacrer entièrement au développement de solutions complètes d'imagerie dans des domaines ciblés à fort potentiel de développement, avec notamment le rachat de la société TWIGA, spécialiste de la transmission vidéo, finalisé mi-janvier.

Disposant des ressources financières et humaines, avec le renfort des sociétés récemment acquises, lui permettant de mener pleinement à bien ses projets d'investissement et de développement stratégique, l'entreprise de Pessac renouvelle sa confiance quant aux perspectives de croissance rentable de la société, attendues sur les prochains semestres et maintient son programme de croissance externe.