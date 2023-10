i2S : confiance réaffirmée en l'atterrissage 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Innovative Imaging Solutions (i2S) sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023, hors activité de Distribution, mais incluant TWIGA, ressort conformément aux attentes du groupe, en baisse de -10,28% par rapport à celui de 2022 pour la même période (11,87 ME), essentiellement pour des causes conjoncturelles, notamment le cycle d'activité sur l'année revenu au rythme d'avant pandémie. Le chiffre d'affaires sur 9 mois ressort ainsi à 10,65 ME en 2023.

Perspectives

Une croissance des ventes à deux chiffres des produits i2S est attendue pour la fin de l'année.

Sans dégradation brutale de l'environnement géopolitique et économique au cours du 4e trimestre, la dynamique commerciale constatée dans chaque activité devrait permettre à i2S Innovative Imaging Solutions de clôturer l'exercice 2023 au niveau de ses attentes, sous réserve toutefois de la capacité des fournisseurs à honorer leurs engagements en matière d'amélioration de leurs cadencements de livraison, jusque-là consentis et respectés.

Disposant des ressources financières et humaines lui permettant de mener pleinement à bien ses projets de développement stratégique et sa politique d'investissement, l'entreprise girondine renouvelle sa confiance quant aux perspectives de croissance rentable de la société, attendues sur 2023 et les prochains semestres.