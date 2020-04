i2S : chiffre d'affaires trimestriel en légère baisse

i2S : chiffre d'affaires trimestriel en légère baisse









(Boursier.com) — La société i2S a vu son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 reculer de 5,5% par rapport à celui du trimestre équivalent de 2019. Atteignant 3,52 ME, les ventes ont été impactées par la crise sanitaire en fin de trimestre, des clients ayant suspendu leurs opérations ou retardé le démarrage de certains projets. De plus, la quasi-absence de transport aérien a complexifié l'expédition hors des frontières des productions, ainsi que l'acheminement des approvisionnements.

i2S confirme avoir mis en place les mesures d'hygiène et de sécurité adaptées à la protection de la santé de ses collaborateurs et a pu maintenir la continuité de toutes ses activités, y compris industrielle et logistique. Toutefois, ne prévoyant pas de rebond à court terme, la société a décidé de mettre en oeuvre, dès le 2 avril, les modalités d'une activité partielle, telles que permises par les nouvelles dispositions réglementaires. Ces dernières garantissent une continuité opérationnelle des processus et ne pénalisent pas les capacités de retour à une situation normale dès que possible.