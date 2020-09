i2S : chiffre d'affaires semestriel en repli de 17,8%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société i2S a enregistré au cours du premier semestre 2020, une baisse de 17,8% de son chiffre d'affaires (6,41 ME) par rapport au semestre équivalent de 2019, chacune des activités de l'entreprise subissant les répercussions de la crise sanitaire. " Grâce à des mesures conservatoires efficacement mises en oeuvre, la poursuite de la feuille de route du plan stratégique, ainsi que la confiance dans l'avenir, sont maintenues ", commente i2S.

i2S s'abstient de faire des prévisions annuelles mais précise que la mise en place rapide des mesures conservatoires autorisées, en matière de chômage partiel et de décalage des charges, de négociation de PGE (Prêts Garantis par l'Etat) et de réduction des dépenses non stratégiques, ainsi que le dévouement de ses équipes, ont permis la continuité de l'exécution des volets technique, industriel et marketing de son plan stratégique.