i2S : cession à Basler AG de la filiale distribution

(Boursier.com) — I2S annonce la réalisation de la cession à la société BASLER AG de 25,1% du capital et des droits de vote de sa filiale dédiée à son activité Distribution.

Le 2 mai dernier, i2S annonçait avoir reçu une offre d'achat par la société BASLER AG de son activité de distribution de composants de vision et être entrée en négociations exclusives.

Après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) d'i2S, ce dernier a rendu un avis favorable. En conséquence, i2S a apporté son activité Distribution à la société BASLER France, filiale à 100% désormais dédiée à cette activité, dont elle a cédé, le 1er juillet 2022, 25,1% du capital et des droits de vote à BASLER AG.

Pour rappel, l'opération consiste en la création du joint-venture BASLER France entre i2S (74,9%) et BASLER (25,1%) pour une durée d'au moins 2 ans, période jugée nécessaire par les deux parties afin d'optimiser l'implantation de BASLER France au sein du Groupe BASLER et de maintenir dans le temps les atouts actuels du métier de la distribution en France, portés par l'équipe de distribution i2S. A l'issue de cette 1ère période, l'accord prévoit l'acquisition possible de 100% de BASLER France par BASLER AG.