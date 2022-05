i2S : Basler souhaite acquérir l'activité de distribution des composants de vision

(Boursier.com) — La société i2S, spécialiste de la capture et du traitement d'images depuis plus de 40 ans, a reçu, le 2 mai, une offre d'achat par la société Basler de son activité de distribution de composants de vision, et est en négociations exclusives avec Basler. La transaction projetée est sujette à l'obtention de l'avis consultatif du Comité social et économique (CSE) d'i2S.

L'environnement de la distribution reste soumis à une forte concurrence, et requiert une taille critique nécessaire à la prise de nouvelles parts de marché, à l'instar de la forte tendance à la consolidation que connaît le secteur et qui va changer le paysage des fabricants de composants de vision.

La distribution de composants au sein d'i2S (7 ME de chiffre d'affaires en 2021 ; 10 personnes) est compatible avec la stratégie que mène le Groupe mais n'est pas directement le coeur de son métier.

Basler et i2S conduisent une relation commerciale déjà depuis plusieurs années. i2S intègre les composants Basler dans le développement des systèmes de vision embarqués d'i2S. Aussi, cette opération s'inscrirait pleinement dans la continuité du plan stratégique d'i2S qui vise à se concentrer sur le développement des solutions de vision embarquées dans des marchés sélectionnés.

L'opportunité de cet achat par Basler permettrait d'assurer l'avenir de la branche distribution d'i2S avec notamment une ouverture plus large à l'international et proposerait une offre de gamme complète. La force d'innovation de Basler, couplée aux compétences de l'équipe distribution i2S offrirait également de nouveaux domaines d'expertise technique à la nouvelle équipe. I2S participerait ainsi à la construction d'une branche essentielle à l'organisation mondiale de Basler.

Dans le cas où i2S accepterait l'offre d'achat de Basler, l'opération de vente se ferait en deux temps. D'une part, il y aurait création de la joint-venture Basler France entre i2S (75%) et Basler (25%) à laquelle serait apportée l'activité de distribution, pour une durée d'au moins 2 ans, période jugée nécessaire par les deux parties afin d'optimiser l'implantation de Basler France au sein du Groupe Basler et de maintenir dans le temps les atouts actuels du métier de la distribution en France, portés par l'équipe de distribution i2S ;

D'autre part, à l'issue de cette première période, il y aurait une possibilité d'acquisition de 100% de Basler France par Basler, dans la continuité de la joint-venture.

Cette opération pourrait être finalisée au début du mois de juillet 2022 si les conditions sont réunies dans les délais prévus, notamment l'obtention de l'avis consultatif du CSE et l'apport de l'activité de distribution à Basler France.