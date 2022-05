I2PO : JP Morgan Chase & Co détient 8,39% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 mai à l'AMF, la société JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 9 mai, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société I2PO. Elle détient indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 2.885.483 actions I2PO représentant autant de droits de vote, soit 8,39% du capital et 9,69% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions I2PO détenues dans le cadre d'un contrat avec un tiers (propriétaire de ces actions) conférant le droit à la société JP Morgan Chase & Co. d'utiliser ces actions à tout moment.

Au titre du règlement général :

- la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 131.289 actions I2PO (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers conférant le droit à la société JP Morgan Securities plc d'utiliser lesdites actions à tout moment ; et

- la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir 1.723.597 actions I2PO (prises en compte dans la détention par assimilation) résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers (propriétaire de ces actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities LLC d'utiliser lesdites actions à tout moment.