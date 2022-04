I2PO intègre Deezer pour sa cotation

(Boursier.com) — Deezer refait une tentative d'introduction en Bourse. Elle passera par le SPAC I2PO déjà coté à Paris et avec lequel la société a conclu un accord définitif de rapprochement.

Deezer est la deuxième plateforme indépendante de streaming musical au monde avec 9,6 millions d'abonnés. Elle a généré en 2021 un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. L'opération valorisera Deezer à hauteur de 1,05 milliards d'euros (valeur des titres pre-money sur une base pleinement diluée), correspondant à une valeur d'entreprise d'environ 1,075 milliards d'euros.

"Le rapprochement avec I2PO permettra d'accélérer la croissance de Deezer, dont l'ambition est de réaliser un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros d'ici 2025, d'atteindre la rentabilité opérationnelle et de générer des flux de trésorerie positifs", annonce Deezer.

La société issue du rapprochement disposera, à la date de réalisation de la fusion, des fonds d'I2PO, notamment ceux détenus sur son compte séquestre ouvert lors de son introduction en bourse (déduction faite de toute demande de rachat, le cas échéant) et des fonds levés dans le cadre d'un PIPE ; le montant total sécurisé à ce jour s'élève à 135 millions d'euros (somme des souscriptions au PIPE et d'un engagement de non-rachat). Est également annoncé un PIPE souscrit par la plupart des actionnaires existants de Deezer dont Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holdings, Eurazeo et Xavier Niel ainsi qu'un groupe restreint d'investisseurs de long terme français et internationaux, parmi lesquels Groupe Artémis, Bpifrance et Media Participations

I2PO sera renommée Deezer à l'issue du rapprochement.