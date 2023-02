I.Ceram : une première en Autriche

(Boursier.com) — I .Ceram, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, annonce la première pose d'un sternum à Vienne au Medical University of Vienna. Cette opération a été réalisée le 16 novembre 2022 par le Dr. José Matilla, chirurgien cardiovasculaire.

A la place d'une solution invasive, peu adaptée à la destruction osseuse de sa patiente de 71 ans ayant subi une dissection aortique, le Dr Matilla a décidé d'utiliser la technologie d'I.Ceram du fait des qualités intrinsèques de l'implant en céramique poreuse telles que la colonisation de l'implant par les cellules osseuses, la facilité de mise en place ou encore la radio- transparence. Le Dr Matilla a jugé le recul clinique acquis par cette technologie suffisant pour garantir à sa patiente un suivi approprié à son état de santé.

A l'origine de deux premières mondiales réalisées en 2015 (implantation d'un sternum en céramique dans le cas d'une tumeur sternale) et en 2016 (implantation d'un sternum en céramique chargé d'un antibiotique en traitement d'une médiastinite), I.Ceram bénéficie progressivement d'une reconnaissance croissante de la communauté hospitalière universitaire française et étrangère. La technologie développée par I.Ceram, en lien avec l'expérience clinique acquise, est un élément indispensable pour les chirurgiens voulant donner à leurs patients sécurité et confort dans les suites de leurs actes opératoires. Ces dernières années plus de 70 patients ont été traités dans le cas des pathologies sternales tumorales nécessitant un remplacement complet ou partiel du sternum.

Cette première opération en Autriche permet à I.Ceram d'initier un nouveau pays d'Europe à sa technologie CERAMIL. I.Ceram voit ainsi sa technologie implantée dans 11 pays sur 3 continents. Cette nouvelle implantation s'inscrit dans la stratégie de développement de la société qui a d'ores et déjà protégé cette technologie par des brevets internationaux.

En Bourse, l'action I.Ceram vient actuellement au contact des 11 euros.