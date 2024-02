I.Ceram : une première !

(Boursier.com) — Le spécialiste des implants innovants I.Ceram annonce la première implantation d'un implant combinant surface articulaire et intégration osseuse profonde dans le cas d'une ostéochondrose disséquante (OCD).

Depuis plusieurs années et dans un contexte réglementaire européen extrêmement contraignant, I.Ceram poursuit méthodiquement la mise au point d'implants entrant dans le traitement des pathologies osseuses, infectées ou non. L'efficacité de ces technologies a conduit I.Ceram et le Docteur Frédéric Sanspoux, chirurgien vétérinaire, à adapter ces implants dans le cas de pathologies osseuses animales. Cette application en chirurgie vétérinaire, dupliquant les standards de la chirurgie humaine, permet à I.Ceram d'investir un domaine moins contraint par les procédures réglementaires, notamment celles exigées dans le cadre du MDR pour les dispositifs médicaux humains.

Ce nouvel implant BI-Structure, composé d'une structure en céramique poreuse couplée à une surface articulaire lisse, a permis de préserver le capital osseux de l'animal par une intégration en os spongieux et une préservation du mouvement articulaire de par la surface lisse venant en contact avec le cartilage. Cette première indication chirurgicale d'OCD de l'épaule a été réalisée sur un Border Collie, de 7 mois. Cette première intervention chirurgicale a été réalisée avec succès dans le bloc opératoire de la clinique Sirius, clinique spécialisée en chirurgie vétérinaire à Couzeix, en Nouvelle Aquitaine.

Les caractéristiques de l'implant ont permis à l'animal de retrouver une mobilité articulaire sans douleur. L'intégration complète de l'implant ouvre à I.Ceram une nouvelle voie de développement en santé animale.