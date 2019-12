I.Ceram : succès de la première implantation du sternum Ceramil au Canada

I.Ceram : succès de la première implantation du sternum Ceramil au Canada









(Boursier.com) — I.Ceram, spécialisée dans les implants innovants en alumine poreuse, annonce la toute première implantation outre-atlantique du sternum Ceramil, chez une patiente canadienne de 33 ans atteinte d'une tumeur sternale.

Suite aux publications scientifiques sur les premières implantations sternales, le Docteur Frédéric Nicodème, chirurgien thoracique au sein de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, avait sollicité son homologue, le chirurgien thoracique Massimo Conti, afin d'implanter à sa patiente un sternum Ceramil. L'organisme public Santé Canada avait donné son accord dans le cadre d'un "programme d'accès spécial" (PAS) pour l'importation et l'implantation de l'implant sternal d'I.Ceram. Il est rappelé que cette autorisation permet à des médecins qui traitent des patients atteints de maladies graves ou mortelles d'accéder à des médicaments (traitements pharmaceutiques, radiopharmaceutiques, biologiques et thérapies génétiques) non disponibles sur le marché, lorsque les thérapies habituelles se sont révélées inefficaces.

Cette 1ère implantation outre-atlantique, où le système d'homologation et de mise sur le marché est l'un des plus réputés au monde, atteste de la fiabilité, de la qualité ainsi que du caractère disruptif du sternum Ceramil. Face à des situations cliniques délicates, celui-ci offre aux chirurgiens une solution innovante et démontre son efficacité dans le traitement de la métastase osseuse sternale , explique I.Ceram.

Deux mois après l'intervention, aucune complication n'est survenue et la patiente se porte bien.

I.Ceram confirme sa volonté de se positionner en tant que leader mondial des implants en céramique biocompatibles.