I.Ceram : solide activité en 2022

(Boursier.com) — I .Ceram, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, achève l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 1,41 millions d'euros (1,57 ME en 2021), et ce malgré une croissance de 3% du nombre d'implants vendus. Ceux-ci passent de 1.967 en 2021 à 2.028 en 2022.

L'activité en France recule de -16% à 1,07 ME. Elle a été impactée par les nouvelles dispositions réglementaires touchant l'Europe et la pression sur les prix de vente. La bonne orientation de l'activité à l'export, a partiellement compensé cette moindre performance commerciale, en progressant de plus de +12% pour s'établir à 338 kE en 2022 et représente désormais 24% du chiffre d'affaires total.

Par ailleurs, la facturation des prestations de services (usinage, imageries et tests techniques) a plus que doublé en 2022 pour s'établir à 98,5 kE. Ces prestations bénéficient des derniers investissements réalisés par la société que sont le centre d'électro-polissage et le tomographe à rayons X.

Les ventes d'implants en céramique (183 kE sur 2022 contre 244 kE en 2021) ont également été impactées par les nouvelles dispositions réglementaires. 85% de ce chiffre d'affaires est issu des ventes d'implants de nouvelle génération (sternums chargés et non chargés en antibiotiques).

Perspectives

Conformément à sa stratégie, I.Ceram va poursuivre son développement et déployer de nouveaux implants à forte valeur ajoutée afin de permettre une prise en charge précoce des pathologies sternales. I.Ceram confirme sa volonté de devenir le leader mondial des céramiques relargantes dédiées aux infections osseuses.