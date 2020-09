I.CEram : résultats semestriels sur la bonne voie

(Boursier.com) — La société I.CERAM a dégagé au premier semestre 2020 un résultat d'exploitation -0,78 ME, en amélioration de 0,46 ME sur un an. Le résultat net part du groupe progresse pour sa part de 0,42 ME pour s'établir à -0,89 ME.

L'optimisation des coûts d'exploitation initiée en 2019 a permis de réduire les charges d'exploitation de près de 0,48 ME, dont plus de 0,28 ME au titre des charges de personnel.

I.CERAM annonce poursuivre ses recherches en matière de traitement des infections osseuses et prévoit le développement de nouveaux implants afin de compléter sa gamme de biocéramiques.