I.Ceram : résultat net de -937 ME, impacté par la décision de déprécier la totalité de la filiale "I.CERAM U.F"

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 d'I.Ceram s'est établi à 1,4 ME, en baisse de 10,7% par rapport à 2021. Ce dernier reflète le recul de 19% de l'activité France liée aux difficultés réglementaires françaises et européennes, notamment le manque d'organismes de certification, conduisant à l'allongement des délais de mises sur le marché des nouveaux produits. Cependant, les ventes à l'international, en progression de 19%, attestent de la capacité des produits d'I.Ceram à satisfaire la demande du marché.

Le taux de Marge brute s'est amélioré malgré la baisse du chiffre d'affaires et la perte d'exploitation s'est réduite de 38 KE sous l'effet de la poursuite de l'optimisation des charges d'exploitation.

Le résultat net de -937 ME a été impacté par la décision de déprécier la totalité de la filiale "I.CERAM U.F", porteuse du projet de construction de l'usine du futur 4.0 pour 371 KE. En effet, I.Ceram a décidé de différer le lancement de ce projet ambitieux afin de mieux concentrer à court terme ses ressources financières sur l'activité d'exploitation ainsi que sur les coûts de normalisation et d'études cliniques. Hors cette dépréciation exceptionnelle, le résultat net s'établit à - 566 KE, à comparer à - 571 KE en 2021.

Au 31 décembre 2022, les fonds propres s'établissaient à 2 ME et la dette financière nette à 1,9 ME. A celle-ci s'ajoute des crédits-baux pour un montant de 0,9 ME, comprenant notamment l'acquisition en crédit-bail de deux nouvelles machines renforçant l'expertise de production, l'imagerie par rayons X et continuant ainsi à dynamiser la capacité d'innovation d'I.Ceram.

Forte d'une capacité d'innovation reconnue et de produits à forte valeur ajoutée, I.Ceram va poursuivre son développement et se positionner comme un acteur de référence dans le traitement des pathologies sternales.

Prochains RDV :

Assemblée Générale, le 14 juin 2023.

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le 19 juillet 2023.