I.Ceram : renouvellement de la norme ISO 14001 pour le système de management environnemental









(Boursier.com) — I.CERAM, spécialisée dans les implants innovants en céramique biocompatibles, a obtenu le renouvellement de la certification ISO 14001 pour son management environnemental.

Délivrée par le Bureau Veritas Certification France, cette norme établie par l'Organisation Internationale de Normalisation fait référence en termes de gestion des impacts d'une entreprise sur son environnement et garantit la mise en place d'un système visant à réduire les externalités environnementales négatives.

L'obtention de cette certification est une reconnaissance de l'engagement environnemental d'I.CERAM. Gestion des déchets par l'achat de contenants adaptés, ou encore gestion de produits chimiques, par la mise en place de bacs de rétention et d'armoire de sécurité, etc... sont autant d'actions qui attestent de la pertinence des démarches menées dans ce cadre. I.CERAM apporte une attention toute particulière à la qualité des conditions de travail de ses collaborateurs et au soin de toute sa production destinée à des chirurgies complexes.

Dans cette période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19, le Groupe précise que toutes les mesures sanitaires afin d'assurer la sécurité de ses collaborateurs, fournisseurs et partenaires ont été mises en place. La production, bien que ralentie, est maintenue et permet de répondre aux demandes des clients du Groupe notamment sur les chirurgies d'urgence et de traumatologie. Conformément aux recommandations du Ministère de la Santé, les opérations en orthopédie dans tous les blocs opératoires de France sont momentanément reportées.

"Plus que jamais engagée avec son personnel auprès de ses clients, I.CERAM démontre au travers du renouvellement de la norme ISO 14001 sa capacité à améliorer sans cesse l'efficacité de son système de management qualité tout en proposant des solutions innovantes et biocompatibles répondant aux problématiques de la santé de demain" conclut le groupe.

Prochain rendez-vous : le 30 avril 2020 avec les résultats annuels 2019.