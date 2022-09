I.Ceram : renforcement du Conseil d'administration

(Boursier.com) — I .Ceram, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, renforce sa gouvernance avec la nomination de Jean-Jacques Carre, en qualité d'administrateur indépendant.

L'Assemblée Générale des actionnaires, réunie le jeudi 16 juin au siège d'I.Ceram, a entériné cette nomination. Jean-Jacques Carre siègera au Conseil d'Administration d'I.Ceram aux côtés de Viviane Neiter (indépendante), Benoit Péricard (indépendant), Bertrand Buguet (indépendant), Jean-François Carminati (indépendant), Alain Vassal, et Guy Viel (indépendant).

Jean-Jacques Carre est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises innovantes Biotechs et MedTechs dans les domaines de la santé, de la santé numérique, des biotechnologies, du market access, du business développement, des modèles économiques, et du système de santé. Pendant ses 30 années de carrière dans le secteur de la santé, il a occupé différents postes de cadre dirigeant et membre du comité de direction au sein de multinationales telles que Smith & Nephew, Tornier International et Stryker.