I.Ceram ramène sa perte annuelle à -1,53 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — I .Ceram a dévoilé un résultat d'exploitation qui s'apprécie de 994 KE pour s'établir à -1,67 ME, le résultat net consolidé progresse de 1,24 ME à -1,53 ME après intégration de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.

I.CERAM qui avait obtenu de la Caisse d'Épargne Auvergne et Limousin un Prêt Garanti par l'État pour un montant de 406 KE, affiche une trésorerie qui s'établit à 144 KE à fin 2020.