I.CERAM : publication scientifique dans un journal d'infectiologie









(Boursier.com) — I.CERAM se félicite de la publication dans la revue scientifique "Clinical Microbiology and Infection" d’un article sur la capacité de se implants en céramique chargés d'antibiotiques à surpasser les résistances bactériennes.

Rédigé par les Docteurs Éric Denes (Infectiologue), François Bertin (Chirurgien Thoracique), Olivier Barraud (Bactériologiste) et Souleiman El Balkhi (Pharmacologue), cet article présente le cas d'un patient dont l'infection et la non-fermeture de la plaie sternale étaient dues à un Staphylocoque présentant une résistance à plusieurs antibiotiques, dont la gentamicine et la vancomycine. Traité depuis plusieurs semaines par voie intraveineuse, les concentrations des antibiotiques étaient insuffisantes pour tuer le germe, ce qui empêchait la cicatrisation de la plaie chez ce patient.

Dès lors, afin de surpasser ces résistances bactériennes, l'équipe médicale, en collaboration avec I.CERAM, a décidé d'implanter à ce patient le sternum Ceramil chargé des deux antibiotiques (gentamicine et vancomycine) afin d'obtenir localement des concentrations supérieures aux administrations classiques (orale ou intraveineuse). Cette optimisation des concentrations, du fait de l'administration locale via l'implant en céramique chargé, a permis de surpasser les résistances bactériennes, de rendre possible la cicatrisation de la plaie sternale et de guérir le patient. L'antibiothérapie locale permet ainsi de redéployer des antibiotiques connus ne pouvant être utilisés à fortes doses par les voies classiques du fait de leur toxicité pour l'organisme.