I.Ceram : Publication d'une 1ère thèse de médecine sur l'implant sternal CERAMIL

(Boursier.com) — I .CERAM, spécialiste des implants en céramique biocompatible, annonce la publication de la première thèse de médecine dédiée à son sternum en céramique d'alumine poreuse. Cette thèse intitulée "Reconstruction sternale après exérèse oncologique - Évaluation des premières implantations de la prothèse CERAMIL" a été soutenue par le Dr Anaëlle CHERMAT, interne au CHU de Limoges, et met en exergue les avancées thérapeutiques et médicales de cette solution dans le cadre d'une ablation sternale liée à un cancer osseux du sternum.

La thèse du Docteur Anaëlle CHERMAT dirigée par le Docteur Jérémy TRICARD - Chirurgien cardio thoracique, évalue le suivi clinique de 40 poses d'implants sternaux développés par I.CERAM et le Docteur François BERTIN, dans le cadre de l'évaluation des reconstructions sternales après exérèse oncologique primaire (découpe d'une partie ou de la totalité du sternum).

Les conclusions de cette thèse confirment que l'implant sternal simplifie la technique de reconstruction sternale et en améliore les suites opératoires en la rendant reproductible dans ces pathologies complexes. Utilisée dans 40 prises en charges de patients et dans 16 centres européens, cette technologie, qui bénéfice du marquage CE et d'un recul clinique de qualité, répond parfaitement aux critères d'une reconstruction "idéale" du sternum.

Cette thèse de médecine analyse le suivi des 40 implantations multicentriques réalisées dans le cadre de tumeurs ou de métastases du sternum. Elle atteste de la simplicité et de la reproductibilité de la technique opératoire. Elle met en évidence l'efficacité de cette solution avec des suites opératoires plus confortables pour les patients rappelant que les méthodes utilisées jusqu'à présent à travers le monde (ciment, matériaux synthétiques, ostéosynthèse par attelles en titane, allogreffes, prothèses sternales en titane,... ) présentent des contraintes (reproductibilité, délabrement...) et sont associées à des complications post-opératoires plus ou moins fréquentes (douleurs chroniques, instabilité du montage, infection du matériel...).

Elle indique que le sternum en alumine poreuse d'I.CERAM offre quant à lui, une biocompatibilité exemplaire et une intégration à l'os en l'espace de 90 jours en moyenne. Sa porosité similaire à celle de l'os naturel favorise la circulation des cellules osseuses et permet à l'implant de devenir partie intégrante de l'os. Outre la pureté liée aux caractéristiques de l'alumine (Al2O3), le sternum CERAMIL est totalement inerte et offre une stabilité mécanique parfaitement maitrisée.

André Kérisit déclare : Cette thèse, réalisé par le Docteur Anaëlle Chermat, sous la direction du Docteur Jeremy Tricard, est une reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué à mettre au point cet implant sternal. La conception et la validation d'un nouveau concept thérapeutique est évidemment une très belle aventure, tant pour les équipes du CHU de Limoges que pour celles d'I.Ceram. Le travail initié par l'invention du Docteur François Bertin participe à l'amélioration des conditions de vie de nombreux patients et à la réduction des coûts de santé publique. Nous avons encore beaucoup à accomplir et je remercie nos actionnaires et tous ceux qui nous accompagnent afin de continuer à faire avancer le bien-être des patients."

Cette nouvelle publication démontre l'intérêt des professionnels de santé pour la technologie d'I.CERAM qui devient progressivement la solution de référence dans le traitement des tumeurs du sternum et les agénésies. Cette reconnaissance conforte l'ambition d'I.CERAM de devenir le leader mondial des céramiques relarguantes dédiées aux infections osseuses.