I.CERAM : première pose d'un sternum en céramique en Afrique du Sud

(Boursier.com) — I .CERAM, spécialiste des implants en céramique biocompatible, annonce la première implantation d'un sternum CERAMIL à l'Hôpital Universtaire de Bloemfontein, en Afrique du Sud, chez une jeune patiente de 17 ans née sans sternum suite à une agénésie (développement incomplet lors de la période foetale).

Cette opération a été réalisée avec succès le 10 décembre 2020 par le Professeur Anthony Linegar, Chef du Service de chirurgie thoracique au centre Hospitalier Universitaire de Groote Schuur à Cap Town (Afrique du Sud) et le Docteur Richard Schulenburg, Chirurgien thoracique.

I.CERAM assure que l'opération s'est bien déroulée et que la patiente pourra retourner chez elle d'ici les prochains jours. L'implantation de ce sternum en céramique a permis de reconstruire une cage thoracique plus fonctionnelle et de corriger l'aspect visuel du thorax de la jeune fille.