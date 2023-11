I.Ceram : nouveau brevet obtenu en France

(Boursier.com) — I .Ceram a annoncé l'obtention d'un brevet en France sur l'interface de reconstruction sternale chargée en antibiotiques. La demande pour le continent nord-américain est en cours d'évaluation. Ce dépôt de brevet vient compléter celui protégeant son implant sternal chargé en antibiotiques, déjà délivré en Europe et en Amérique du Nord. Ces brevets entrent dans le cadre de la stratégie d'I.Ceram de protection de ses innovations afin d'offrir au corps médical, au bénéfice de ses patients, une gamme d'implants innovants couvrant les indications de stabilisation de la paroi sternale à fort risque infectieux ou déjà infectée par des bactéries.

I.Ceram rappelle que plus d'un million de sternotomies sont pratiquées dans le monde chaque année. Cet acte chirurgical de référence permet l'accès au coeur pour les interventions de chirurgies cardiaques, pontage, greffe, etc. Cependant, l'infection de la plaie sternale est rapportée dans la littérature médicale comme l'une des complexités majeures pouvant entrainer de multiples ré-interventions chirurgicales, des risques non négligeables de décès du patient, avec des coûts élevés de santé publique. L'interface de reconstruction sternale est indiquée pour des patients ayant des facteurs de comorbidités importants et des risques infectieux post-première intervention chirurgicale.