I.Ceram nominée au Prix Galien USA 2022

(Boursier.com) — I .Ceram, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, annonce être nominée au prix Galien USA dans la section Startup Medtech pour son nouvel implant en biocéramique "la barrette sternale SB-SPIC" chargée en antibiotiques. Celle-ci permet la stabilisation du sternum pour des patients présentant des facteurs de comorbidité (diabète, hypertension,...) devant subir une reprise chirurgicale rapide après une opération à coeur ouvert (pontage coronarien, chirurgie valvulaire, transplantation cardiaque,...). Cet implant vise à réduire le risque de destruction osseuse du sternum et l'infection de la partie sternale lors des chirurgies cardiaques.

Le Prix Galien met à l'honneur l'excellence médicale de demain en distinguant, chaque année, des innovations d'exception dans tous les domaines de la santé : médicament, dispositif médical, e-santé. Considéré comme l'équivalent du Prix Nobel en recherche biopharmaceutique, le Prix Galien met en lumière des solutions uniques et des personnes qui ont influencé les soins par l'innovation. Six catégories sont représentées : Biotech, Pharma, MedTech, Digital Health, Incubateurs et Startups.

Une technologie de référence dans le traitement des infections sternales

I.Ceram est à l'origine de deux premières mondiales réalisées en 2015 (implantation d'un sternum en céramique dans le cas d'une tumeur sternale) et en 2016 (implantation d'un sternum en céramique chargé d'un antibiotique dans une ostéomyélite chronique). I.Ceram a d'ores et déjà obtenu un brevet aux États-Unis pour son implant sternal en céramique poreuse chargé en antibiotiques.

Déjà reconnue par un large réseau d'hôpitaux universitaires français et étrangers, la technologie développée par I.Ceram, en lien avec l'expérience clinique acquise ces dernières années, devient la référence dans le traitement des pathologies sternales infectées nécessitant un remplacement complet ou partiel du sternum. Les publications scientifiques font apparaitre, en fonction des auteurs, des centres et des causes de la maladie des patients, des complications chirurgicales à hauteur de plus de 8% des chirurgies à coeur ouvert, notamment pour les cas d'infections précoces (qui arrivent très peu de temps après l'opération).

Ce nouvel implant vise à réduire ces complications lourdes à prendre en charge tant sur le plan chirurgical que sur le plan humain.