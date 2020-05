I.Ceram mesure mal la portée de la crise sanitaire mais confirme ses ambitions

(Boursier.com) — La publication des résultats annuels 2019 a été l'occasion pour I.Ceram de faire le point sur la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, d'évoquer sa situation financière, et d'avancer ses perspectives pour 2020.

Maintien des l'activité pendant le confinement

Dans cette période de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le Groupe I.Ceram a mis en place les mesures sanitaires nécessaires afin d'assurer la sécurité de ses collaborateurs, fournisseurs et partenaires. La production, bien que ralentie, est maintenue et permet de répondre aux demandes des clients, notamment sur les chirurgies d'urgence et de traumatologie.

Conformément aux recommandations du Ministère de la Santé, les opérations en orthopédie dans tous les blocs opératoires de France sont reportées. A ce stade, le groupe n'est pas en mesure de déterminer à moyen terme l'impact du Covid-19 sur son activité, ses performances financières et ses perspectives.

Solide structure financière

La structure financière du groupe reste saine avec un endettement net à fin décembre 2019 de 1,15 million d'euros pour 4,1 ME de capitaux propres, portant le 'gearing' (Endettement net/ Capitaux propres) à 28%.

L'optimisation continue des charges d'exploitation a permis au groupe de préserver sa trésorerie, qui s'établit à 107 kE à fin 2019. Celle-ci n'intègre pas le Prêt Garanti par l'Etat pour lequel la société bénéficie d'un pré-accord pour un montant de 406 kE, ni les 441 kE de créances de CIR et CII 2019 mobilisées par I.Ceram qui devraient être versées courant mai 2020.

Dans le cadre des mesures de soutien proposées aux entreprises par le Gouvernement, I.Ceram a obtenu le report des échéances des prêts BPI France de mars et de juin et attend une réponse pour l'échéance de septembre.

Le groupe a également mis en place un plan de chômage partiel et obtenu un report de 6 mois de ses échéances de Crédit-Bail. La demande de décalage de 6 mois du paiement des cotisations Urssaf avec rééchelonnement sur 12 mois est en cours d'instruction.

Ces mesures vont permettre de renforcer la trésorerie du groupe et d'accompagner la montée en puissance de l'activité dès la sortie du confinement.

Par ailleurs, l'actionnaire majoritaire -la holding Investissement Développement qui détient 53% du Capital de I.Ceram- s'est engagé à soutenir le groupe afin qu'il puisse faire face à ses engagements et ainsi poursuivre le plus normalement son activité, voir prendre part financièrement à d'éventuels plans de restructuration que le groupe I.Ceram ne pourrait financer lui-même et ce jusqu'à la date de l'Assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2020.

Quelles perspectives ?