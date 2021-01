I.Ceram : limite à 6% son retrait d'activité

(Boursier.com) — I .Ceram a enregistré sur le 2e semestre 2020 un chiffre d'affaires de 838 kE, en progression de +21% par rapport au 1er semestre 2020 et de +5% par rapport au 2e semestre 2019.

Sur l'ensemble de l'exercice 2020, la flexibilité organisationnelle mise en place par les équipes d'I.Ceram tout au long de la crise sanitaire a permis de porter le chiffre d'affaires à 1,52 million d'euros et limiter à -6% le retrait par rapport à l'exercice 2019.

En France, l'agilité du Groupe a permis d'augmenter de +7% le chiffre d'affaires par rapport à 2019 pour le porter à 1,36 ME. Malgré la suppression d'opérations programmées et le report des interventions "non urgentes", l'activité historique est en croissance de +7,6% sur l'hexagone. De même, les ventes d'implants en céramique, également ralenties par une moindre prospection commerciale liée à la pandémie, totalisent un chiffre d'affaires de 220 kE et représentent 14% du Groupe. Les ventes à l'étranger ayant été mécaniquement freinées par les contraintes sanitaires, le chiffre d'affaires à l'international s'est établi à 166 kE. Il représente 11% du chiffre d'affaires Groupe sur l'année 2020.