I.Ceram : le résultat d'exploitation se dégrade

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de I.Ceram au 1er semestre de l'exercice 2023 s'établit à 606 kE, en baisse de -33,5 % par rapport au 1er semestre 2022. Ce recul reflète les conséquences de la mise en place de la nouvelle règlementation européenne (EU MDR certification). Le second report de la mise en place de cette nouvelle réglementation à 2027/2028 impacte fortement le maintien sur le marché des produits historiques fabriqués par I.Ceram. Les coûts élevés des tests et les délais prolongés d'obtention des résultats conduisent mécaniquement à la suppression progressive des autorisations de ventes et de mises sur le marché de ces gammes de produits. Le déficit d'organismes certifiant en Europe (34 versus 50) et notamment 1 seul francophone en France, en capacité d'accepter les produits combinés de classe III, contribue fortement à pénaliser l'activité commerciale de l'entreprise et donc son chiffre d'affaires.

La bonne maîtrise des achats courants a permis de limiter, pour partie, la dégradation du résultat d'exploitation qui s'établit à -637 kE (-15%), en dépit de la baisse du chiffre d'affaires et de l'augmentation des coûts des énergies, des matières premières et des frais de certification.

Le résultat net semestriel s'élève à -355 kE (-388 kE au 1er semestre 2022) après un résultat exceptionnel de 167 kE lié à la cession de la filiale Addidream et au produit d'une subvention d'investissement.

Au 30 juin 2023, l'endettement net de la société s'élève à 1,51 ME pour 1,64 ME de capitaux propres. D'ici la fin de l'année 2023, I.Ceram doit percevoir 408 kE dans le cadre du programme i-Nov de la BPI France dont I.Ceram a été lauréat en 2022. Par ailleurs, plusieurs opérations sont actuellement à l'étude afin de renforcer la trésorerie et financer les développements.

Perspectives

I.Ceram réaffirme sa volonté de recentrer progressivement son développement sur sa technologie Céramil au vu des présentations scientifiques qui confirment, malgré un recul clinique encore limité pour le monde médical, l'intérêt de son utilisation dans des indications complexes.