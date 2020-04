I.CERAM lauréate du prix "Chimie Industrielle 2019"

(Boursier.com) — I.CERAM a reçu le 7ème prix annuel de la division "Chimie Industrielle 2019" de la part de la Société Chimique de France (SCF) pour ses travaux sur les implants en céramique chargés en antibiotiques et son projet de recherche concernant la protection des implants contre les infections sur le long terme.

Créée en 1857, la Société Chimique de France, qui regroupe les chimistes industriels et académiques du territoire national, a récompensé et publié dans son mensuel "L'Actualité Chimique" du mois d'avril 2020 les travaux de Recherche et Développement menés par les équipes d'I.CERAM, et notamment par le Dr Évelyne Poli.

Depuis la première mondiale de l'implant en céramique poreuse non chargé en 2015 et chargé en antibiotiques en 2016, ces deux technologies ont permis la prise en charge des patients souffrant d'infections osseuses graves (médiastinite, infection chronique, etc, ...) et de patients porteurs de métastases osseuses sternales. À ce jour, 37 patients ont bénéficié d'un implant Céramil non chargé en antibiotiques, 8 d'un implant chargé et 3 d'un implant doublement chargé ; tous les patients se portent bien et ont pu retrouver une vie normale, ce qui confirme l'efficacité et le caractère novateur de ces technologies.