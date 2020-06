I.Ceram : l'implant sternal en céramique breveté aux États-Unis par l'USPTO

(Boursier.com) — I.Ceram, spécialisée dans les implants innovants en céramique biocompatibles, a obtenu le brevet de son implant sternum CERAMIL en alumine poreuse auprès du bureau américain des brevets et des marques de commerce, l'USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Considéré comme le plus important Bureau de protection intellectuelle dans le monde, l'USPTO est l'instance administrative en charge de délivrer des brevets et des marques déposées aux États-Unis. Avec ce brevet, I.CERAM devient la seule société à pouvoir développer l'implant sternal en alumine poreuse sur le sol américain. Déjà brevetée en France (2017) et en Europe (2019), la technologie d'I.CERAM est désormais également protégée outre-Atlantique pendant 20 ans contre sa fabrication, son utilisation ou sa vente par toute autre personne ou société.

Commercialisé à travers toute l'Europe et bénéficiant du marquage CE depuis juillet 2018, l'implant sternal en céramique d'I.CERAM franchit une nouvelle étape avec la reconnaissance de sa technologie par les autorités américaines.

André Kerisit, PDG d'I.CERAM a déclaré : "Fort de cette reconnaissance des autorités américaines qui démontre notre capacité disruptive et innovante, I.CERAM s'engage à poursuivre ses démarches en vue d'une commercialisation de sa technologie outre-Atlantique. L'ensemble des collaborateurs d'I.CERAM remercie le cabinet August Debouzy, Maître François Pochart et ses équipes pour l'accompagnement et les conseils ayant permis l'obtention de ce brevet majeur."