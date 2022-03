I.CERAM : divise par plus de deux la perte opérationnelle

(Boursier.com) — I .CERAM clôture l'exercice 2021 avec un chiffre d'affaires de 1,56 ME, en croissance de 2,4% par rapport à 2020 (1,52 ME) malgré la pandémie qui continue de ralentir le fonctionnement des hôpitaux. Cette progression est notamment portée par les ventes à l'export qui progressent de 75% pour atteindre 291 KE (19% du CA Groupe, soit 8 points de plus qu'en 2020).

Résolument tourné vers le développement des implants en céramique poreuse, le groupe voit les ventes de ces implants à plus forte valeur ajoutée s'élever à 241 KE sur l'année 2021 soit une progression de près de 10% comparé à l'exercice 2020 (220 KE) pour représenter 15% du CA Groupe (14% en 2020). Cette croissance montre l'évolution du mix produits et l'intérêt grandissant pour la technologie innovante développée par les équipes d'I.CERAM, d'implants en céramique chargés ou non en antibiotiques.

Forte amélioration des résultats annuels

Bénéficiant de la progression de l'activité et de l'augmentation des ventes d'implants innovants, la marge brute s'apprécie de 26% pour s'inscrire à 1.289 KE et se porter à 82,6% du CA (vs 67,1% en 2020).

Au cours de l'exercice, I.CERAM a maintenu un pilotage strict des charges d'exploitation. Celui-ci s'est traduit par une baisse de 22% des achats consommés qui s'inscrivent à 364 KE, de 23% des frais de personnel à 882 KE et de 20% des charges externes à 959 KE. Cette stratégie conjuguée à l'augmentation du chiffre d'affaires et la montée en puissance des produits innovants à plus forte marge ont permis de diviser par plus de deux la perte opérationnelle de - 1.663 KE en 2020 pour la ramener à -799 KE en 2021.

Le résultat net du Groupe s'inscrit dans la même tendance avec une division par deux de la perte de 2020 pour s'établir à -771 KE en 2021. L'abaissement du point mort et la transformation progressive du modèle économique avec la création d'implants disruptifs devraient permettre à I.CERAM de continuer à se rapprocher de l'équilibre tout en poursuivant son développement.

Le groupe poursuit ses investissements qui s'établissent à 1.102 KE sur 2021 et permettent à I.CERAM de conforter sa stratégie d'innovation et de bénéficier d'un CIR évalué à 307 KE sur l'exercice.

Le pilotage fin des charges opérationnelles et l'obtention d'un PGE Soutien Innovation d'un montant de 1.036 KE ont permis au Groupe de préserver sa trésorerie, qui s'élève à 141 KE à fin décembre 2021 et devrait bénéficier au cours des prochains mois de l'encaissement du CIR pour 307 KE. Au 31 décembre 2021, la dette financière nette s'établissait à 2.148 KE pour des fonds propres de 1.827 KE.

Á ce stade, les dirigeants d'I.Ceram n'anticipent pas d'impact de la crise actuelle en Ukraine sur le chiffre d'affaires de la société en 2022.

Véritable avancée médicale et thérapeutique, la technologie d'I.CERAM a notamment permis de sauver un patient de l'amputation de ses deux jambes. Elle a également fait l'objet de plusieurs publications comme celle de la revue scientifique European Journal of Pediatric Surgery Reports, publiée le 15 janvier 2022 mettant en avant l'implantation d'un sternum en biocéramique poreuse chez une adolescente de 13 ans suite à un sarcome d'Ewing métastatique avec un recul de 24 mois (cancer des os chez l'enfant).

De même, la parution de la première thèse de médecine intitulée "Reconstruction sternale après exérèse oncologique - Évaluation des premières implantations de la prothèse CERAMIL" soutenue par le Dr Anaëlle CHERMAT, interne au CHU de Limoges, permet de démontrer l'efficacité médicale de l'implant et sa biocompatibilité exemplaire offrant de meilleures conditions post-opératoires que les solutions "traditionnelles".

Cette année 2021 marque ainsi la reconnaissante croissante de l'implant Ceramil par le monde médical comme une innovation majeure. Les nouvelles implantations et publications scientifiques sur le sujet démontrent la fiabilité de cette solution et mettent en lumière ses avantages dans le cadre de reconstructions sternales ou encore d'infections osseuses sévères.

Fort d'un renforcement de ses ventes à plus forte valeur ajoutée, d'une structure de coûts optimisée et d'une reconnaissance croissante de sa technologie par le corps médical, I.CERAM confirme sa volonté de faire de l'implant CERAMIL la référence dans le traitement des infections osseuses afin de devenir le leader mondial des céramiques relarguante dédiées à ces pathologies.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale : 16 juin 2022

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : 19 juillet 2022.