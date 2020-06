I.Ceram : démonstration de l'efficacité du sternum en céramique chargé en antibiotiques

I.Ceram : démonstration de l'efficacité du sternum en céramique chargé en antibiotiques









(Boursier.com) — La revue scientifique 'Journal of Thoracic Diseases' publie un article rapportant l'intérêt du sternum en céramique chargé d'antibiotiques à travers les cas cliniques de quatre patients ayant bénéficié de cette technologie.

Rédigé par les Docteurs Jeremy Tricard (Chirurgien Thoracique), Anaëlle Chermat (Chirurgienne Thoracique), Souleiman El Balkhi (Pharmacologue), Éric Dénes (Infectiologue) et François Bertin (Chirurgien Thoracique), l'article "An antibiotic loaded ceramic sternum to treat destroyed infected sternum : 4 cases" publié en mars dernier, apporte des éléments positifs et prometteurs sur l'implant sternal en céramique. Chargé en antibiotiques, il représente une solution plus efficace et confortable que les approches classiques. En effet, une barre ou un sternum en titane ne peuvent pas délivrer d'antibiotiques localement mais sont surtout douloureux et difficiles à supporter pour les patients. Les auteurs indiquent qu'en délivrant localement lors de l'opération des antibiotiques tels que de la gentamicine et/ou de la vancomycine dans la zone infectée, l'implant sternal en céramique chargé a éradiqué le risque d'infection des patients.

L'absence de récidive ou de rejet de l'implant pour chacun des quatre patients prouve que la céramique chargée d'antibiotiques Ceramil est une solution cliniquement pertinente et efficace. L'antibiothérapie locale permet ainsi d'utiliser des antibiotiques qui, par voie générale, nécessiteraient de fortes doses possiblement toxiques pour l'organisme pour atteindre la concentration locale efficace. À ce jour, tous les patients ont retrouvé leur capacité respiratoire et profitent d'un nouveau confort de vie.

Téléchargée et lue plus de 300 fois, cette nouvelle publication dans une revue scientifique atteste de la fiabilité de la technologie développée par I.CERAM et témoigne de l'intérêt grandissant des chirurgiens cardio-thoraciques pour l'implant en céramique chargé. En proposant des produits adaptés aux besoins et aux pathologies des patients, I.CERAM s'engage aux côtés des professionnels de santé en faveur d'une innovation ayant pour objectif leur confort de vie...