I.Ceram crée une filiale dédiée au corail

(Boursier.com) — I .Ceram, spécialisée dans les implants innovants en céramique chargés en antibiotiques, annonce la mise en place d'une structure dédiée à ses travaux pour la préservation du corail. I.Ceram a initié il y a maintenant 4 ans, en collaboration avec l'aquarium de Limoges, des travaux de recherche concernant le greffage de coraux sur des supports en céramique afin d'accélérer leur repousse. Les résultats préliminaires obtenus ont permis d'établir et d'investir un domaine essentiel à la protection et à la préservation de cet écosystème naturel en grand danger et pourtant essentiel à l'humanité.

Cette nouvelle structure, filiale d'I.Ceram, permettra d'isoler les travaux déjà réalisés depuis 4 ans. En collaboration avec l'université de la Sorbonne et l'observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, elle doit accueillir, un jeune docteur dans le cadre d'une thèse CIFRE qui porte sur l'évaluation de la fixation et de la bouture des coraux marins sur l'alumine poreuse : importances relatives de la composition du matériau et du revêtement microbien. En effet, la pollution des océans par l'utilisation de matériaux nuisibles du fait de leur dégradation est un des enjeux majeurs de la préservation des milieux fragiles dont font partie les barrières de corail. Les récifs coralliens font d'ailleurs partie des écosystèmes les plus menacés. Au cours des 30 dernières années, 50% des récifs mondiaux auraient été perdus à cause des conséquences liées au changement climatique et aux activités anthropiques. Des actions de lutte contre le changement climatique doivent donc être prises en urgence pour assurer la survie des récifs coralliens dans le futur.

Grâce à la céramique d'alumine, I.Ceram entend refonder ces actions de restaurations actives en développant un support de culture et de recrutement innovant. Pourvu de pores interconnectés, et inerte dans l'environnement, la céramique d'alumine présente effectivement des propriétés intéressantes pour la culture du corail comparativement aux autres matériaux actuellement utilisés (métal, plastique,...). La céramique d'alumine permettrait ainsi d'accélérer la repousse du corail, dans le cadre d'opérations de bouturage, et d'améliorer le recrutement larvaire, lors des phases de reproduction sexuée, en limitant drastiquement l'émission de polluants dans le milieu.

Pour accélérer le déploiement de cette aide à la sauvegarde des récifs coralliens, I.Ceram entend se rapprocher d'organisations locales et d'acteurs privés soucieux de contribuer à des actions concrètes sur leurs territoires d'implantations.