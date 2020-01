I.Ceram : chiffre d'affaires annuel de 1.623 KE

(Boursier.com) — En 2019, I.CERAM a poursuivi le renforcement de son positionnement sur le marché des implants en céramique biocompatibles grâce à l'accélération des poses de sternums (+46%) et autres implants en céramique sur-mesure. L'activité céramique confirme ainsi sa forte dynamique avec une croissance de 66% de son chiffre d'affaires 2019 et représente désormais 17% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe contre 9% l'an passé.

Cette montée en puissance des ventes d'implants en céramique permet au chiffre d'affaires semestriel du Groupe de progresser de 13% sur le second semestre 2019, et de porter le chiffre d'affaires annuel à 1.623 KE (+9%). De plus, le Groupe a stabilisé les ventes de son activité d'implants orthopédiques avec l'ouverture du Costa Rica, lui permettant de compenser la réduction continue des tarifs de la Sécurité Sociale. Ce socle solide d'activité permet au Groupe de poursuivre le développement de ses implants innovants et de ses projets "R&D".

Renforcement du déploiement à l'international avec l'ouverture des marchés allemand et canadien

Sur la période, I.CERAM a accru ses ventes à l'international de 30%, portées par de nouvelles poses d'implants en céramique hors des frontières. Elles représentent à fin décembre 2019, 21% des revenus du Groupe et attestent du rayonnement international dont la technologie I.CERAM commence à bénéficier.

Après l'Italie et l'Espagne, le Groupe a déployé sa technologie Ceramil en Pologne et en Allemagne, 1er marché d'Europe. I.CERAM a également réalisé une cranioplastie en Afrique du Sud ainsi que sa 1ère implantation outre-Atlantique avec la pose d'un sternum non chargé au Canada, pays où le système d'homologation et de mise sur le marché est l'un des plus réputés au monde. Ces avancées internationales confirment la rupture thérapeutique apportée par la technologie d'I.CERAM et le positionnement unique du Groupe en matière de traitement des infections osseuses.

L'intensification des poses s'est accompagnée d'un renforcement des partenariats du Groupe lui permettant désormais de couvrir 21 pays dans le monde. Ces accords et le développement de nouveaux produits en céramique devraient contribuer à l'accélération des ventes d'implants biocompatibles du Groupe.

"Fort d'une expansion à l'international bien engagée et d'une technologie reconnue bénéficiant d'un recul clinique significatif, I.CERAM confirme son ambition de devenir le leader mondial des céramiques relarguantes dédiées aux infections osseuses" conclut la direction.

