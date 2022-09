I.CERAM : amélioration des résultats semestriels

(Boursier.com) — I .CERAM, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles chargés en antibiotiques, a réalisé sur le 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 910 KE, en croissance de 7,8% par rapport au S1 2021. Au cours de la période, I.CERAM a confirmé la performance de ses produits avec une progression de 58% de ses ventes à l'export.

I.CERAM a poursuivi la réduction de ses charges d'exploitation, notamment en optimisant ses frais de personnel de 16% par rapport au S1 2021. Ainsi, le résultat d'exploitation, bénéficiant également de la progression de l'activité, s'établit à -555 KE contre - 888 KE l'an passé. Suivant la même tendance que le résultat d'exploitation, le résultat net s'améliore pour s'établir à -388 KE contre -655 KE l'an passé.

Afin d'améliorer et accompagner le développement de sa technologie, I.CERAM a investi dans un tomographe permettant d'optimiser les analyses techniques contribuant à l'amélioration des qualités intrinsèques de ses produits. Cette machine a été financée en crédit-bail par Siemens financial services et subventionnée à hauteur de 40% par le biais du plan France Relance. Cet investissement va permettre d'accroître les avancées scientifiques en lien avec la céramique poreuse.