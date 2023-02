'Hyvolution' : l'hydrogène fait salon

(Boursier.com) — Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, visitera jeudi le salon "Hyvolution", organisé par France Hydrogène, pour le "Hyvolution Summit". Il rassemble des entreprises, dont des PME et start-up, et des entités publiques françaises et internationales pour échanger sur les produits et les solutions innovantes en matière d'hydrogène, aussi bien sur la mobilité, l'énergie et l'industrie. L'ensemble de l'écosystème hydrogène (énergéticiens, mobilités, institutions financières) sera représenté...

Il se rendra ensuite au Forum Réseaux et Carrières au féminin, organisé par l'association "Elles bougent", à Nanterre. Depuis 2005, l'association "Elles bougent" fait découvrir aux collégiennes, lycéennes et étudiantes, les métiers passionnants d'ingénieures et de techniciennes dans tous les secteurs industriels ou technologiques en manque de talents féminins.

Le Forum Réseaux et Carrières au féminin réunit chaque année les recruteurs des entreprises partenaires, des marraines engagées, des étudiantes en fin de cycle, des jeunes diplômées, des femmes en recherche d'emploi et encore cette année des femmes en reconversion professionnelle. Plus de 70 entreprises partenaires tiennent stand pour rencontrer plus de 600 étudiantes inscrites sur la journée.

Enfin, le ministre se rendra aux Ulis en Essonne pour visiter l'entreprise ELOGEN, spécialisée dans le développement d'électrolyseurs pour la fabrication d'hydrogène. Lauréate de la première vague du PIIEC H2, l'entreprise fait partie des fleurons de l'industrie française sur le développement de l'hydrogène.