Hyundai Motor s'engage en faveur de la neutralité carbone à l'occasion du salon IAA Mobility 2021

(Boursier.com) — Lors du salon IAA Mobility 2021, Hyundai Motor Company a annoncé sa volonté d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. La stratégie intégrée de Hyundai pour atteindre cet objectif repose sur les trois piliers suivants : la mobilité propre, les plateformes de nouvelle génération et l'énergie verte.

À l'occasion du salon IAA 2021, qui se déroule du 6 au 12 septembre à Munich en Allemagne, Hyundai présente sa vaste gamme de véhicules électrifiés et ses solutions d'avant-garde pour

démontrer toute l'énergie positive de la marque et sa volonté d'aller résolument de l'avant.

"Dans la droite ligne de sa vision d'entreprise "Progress for Humanity" (le progrès pour l'humanité), Hyundai est déterminé à agir pour le bien de tous. Le changement climatique constitue un réel défi pour lequel nous devons tous nous mobiliser sans attendre. Hyundai Motor s'engage à atteindre la neutralité carbone pour ses produits et activités au niveau mondial d'ici 2045, et investira dans des solutions de transport plus propres et des ressources énergétiques plus vertes afin de bâtir un avenir meilleur et plus durable pour tous" commente Jaehoon (Jay) Chang, Président et CEO de Hyundai Motor Company.