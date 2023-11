(Boursier.com) — Hyundai Motor Group ouvre aujourd'hui les portes de son centre d'innovation à Singapour (HMGICS) en vue d'accélérer la concrétisation de sa vision de la mobilité de demain centrée sur l'humain. Ce site inaugure un nouveau concept de 'pôle de mobilité urbaine intelligente', qui intègre un système de production flexible hautement automatisé tout en offrant aux acquéreurs de véhicules électriques (VE) des moyens inédits d'interagir avec leur véhicule et la marque Hyundai. HMGICS incarne la détermination du Groupe à oeuvrer en faveur du progrès grâce à son leadership mondial dans le développement de solutions de mobilité innovantes et durables et d'expériences clients résolument avant-gardistes.

Compte tenu de la renommée mondiale de Singapour en matière d'innovation et de diversité, Hyundai Motor Group a jugé que la cité-État serait le lieu idéal pour établir son premier pôle de mobilité urbaine intelligente totalement révolutionnaire.

Adoptant une approche de fabrication centrée sur l'humain, HMGICS porte la collaboration entre l'homme, la robotique et l'intelligence artificielle (IA) à des niveaux de synchronisation sans précédent. En outre, la technologie de cette méta-usine à jumeaux numériques garantira des réponses ultra-rapides à l'évolution des demandes des clients et des exigences de production.

S'intégrant parfaitement dans le paysage urbain du quartier de l'innovation de Jurong et plus largement dans l'écosystème de ville intelligente de Singapour, l'usine HMGICS de 86.900 m2 sur sept étages offre une capacité de production annuelle de 30.000 VE. Mis en service début 2023, HMGICS assure déjà la production de IONIQ 5 et du robotaxi entièrement autonome dérivé de IONIQ 5, et IONIQ 6 viendra compléter la gamme des modèles fabriqués sur le site l'année prochaine.

L'usine servira de banc d'essai pour le développement de futures solutions de mobilité - dont des véhicules à usage spécial - grâce à ses capacités de fabrication avancées.

Dans le cadre de sa collaboration continue avec Singapour, HMGICS fera don du premier IONIQ 5 produit dans son usine au Musée national de Singapour, en tant que symbole de la célébration d'un moment historique, à savoir la production du premier véhicule électrique à Singapour. Ce IONIQ 5 sera exposé périodiquement au rythme des différentes expositions du musée et conservé dans la Collection nationale, qui regroupe tous les objets historiques.