Hyundai Motor Group inaugure le chantier de son futur complexe Metaplant America dédié à la production de VE et de batteries

(Boursier.com) — Euisun Chung, président exécutif de Hyundai Motor Group (HMG), le gouverneur Brian P. Kemp, ainsi que des représentants de la marque et des dirigeants de l'État de Géorgie, ont officiellement inauguré le chantier du nouveau complexe de production du groupe, Hyundai Metaplant America (HMGMA) LLC situé sur le mégasite du comté de Bryan.

Dans le cadre de cet investissement de 5,6 milliards d'euros annoncé il y a cinq mois, l'entreprise et ses fournisseurs affiliés prévoient de produire une vaste gamme de véhicules électriques (VE) innovants sous les marques Hyundai, Kia et Genesis et d'établir une nouvelle usine de production de batteries. HMGMA permettra de créer plus de 8 100 emplois dans les années à venir, sachant que l'entreprise entend mettre en place une chaîne d'approvisionnement stable pour les batteries et les autres composants des VE sur le marché américain.

La production commerciale dans le nouveau complexe HMGMA devrait débuter au premier semestre 2025.