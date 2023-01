Hyundai Motor France : nomination

(Boursier.com) — Emmanuelle Serazin est nommée Directrice ventes corporate de Hyundai Motor France. Diplômée de l'ISC, elle débute sa carrière en 2006 au Service client Peugeot France et poursuit chez Nissan West Europe à partir de 2007 comme Coordinatrice marketing ventes au sociétés et véhicules d'occasion. De 2008 à 2011 chez Honda France, elle occupe le poste de Chef de région Rhône-Alpes. Elle fait son retour chez Nissan en 2011, d'abord au Développement réseau pour la France puis comme Responsable de la fidélisation client pour l'Europe. Elle intègre la Direction des ventes aux sociétés en 2017 comme Responsable du développement des nouvelles mobilités et dès 2018 elle pilote les activités véhicules d'occasion, valeurs résiduelles et location courte durée à l'échelle européenne. En 2021, elle est nommée Directrice des ventes Corporate et Chef de produit VUL de Nissan Europe.

Forte de plus de 15 ans d'expérience dans l'automobile, Emmanuelle Serazin remplace à compter du 2 janvier 2023 Dominique Gobin nommé récemment au siège européen de Hyundai.