Hympulsion réaffirme sa confiance à HRS

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une nouvelle commande pour la fourniture d'une station HRS40 (40 kg/heure soit 1 tonne/jour), de la part de la société HYmpulsion, en charge du projet Zero Emission Valley ("ZEV"), quelques mois seulement après la montée de gamme de 2 stations précédemment

commandées vers des capacités unitaires d'une 1 tonne/jour.

Pour rappel, le projet Zero Emission Valley vise à développer, à l'échelle de la région Auvergne-Rho?neAlpes, une filière de mobilité décarbonée, rentable et pérenne, à travers le déploiement simultané d'infrastructures de production, de stockage et de distribution d'hydrogène vert d'une part et la mise à disposition de véhicules à hydrogène d'autre part.

Le plan prévoit, d'ici à 2024, le déploiement de 18 stations hydrogène, et de 450 véhicules légers à pile combustible zéro émission utilitaires et de l'ordre de 115 bus, camions et autocars, ainsi que la production d'hydrogène vert. Ce projet a pour objectif de faire d'Auvergne-Rho?ne-Alpes la région pionnière de la mobilité hydrogène en France et l'un des premiers territoires neutres en carbone au niveau européen, tout en participant à la création de modèles rentables et duplicables à l'échelle européenne.

Dans ce contexte et afin de poursuivre l'accélération du déploiement de son réseau de distribution dans les prochains mois, HYmpulsion a choisi de renouveler sa confiance à HRS, avec la commande d'une nouvelle station hydrogène, d'une capacité d'1 tonne/jour.