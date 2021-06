Hyloris renégocie avec succès les accords de licence pour les produits phares avec le Groupe Alter Pharma

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, une société biopharmaceutique spécialisée engagée à apporter des traitements innovants offrant une valeur ajoutée aux populations de patients mal desservies, annonce aujourd'hui qu'elle a renégocié et dénoué avec succès ses accords de licence avec le Groupe Alter Pharma.

Hyloris versera au groupe Alter Pharma une somme forfaitaire totale de 5,25 millions d'euros plus un complément potentiel de 0,5 million d'euros, renonçant ainsi à toute obligation financière future envers le Groupe Alter Pharma.

Hyloris Pharmaceuticals et le Groupe Alter Pharma ont modifié et dénoué les accords de licence antérieurs comme suit :

Le contrat de licence de brevet et de savoir-faire relatif à Maxigesic IV a été modifié afin de renoncer à tous les engagements passés et à toutes les obligations futures de redevances envers le groupe Alter Pharma concernant Maxigesic IV. Maxigesic IV (une combinaison unique de 1000 mg de paracétamol et 300 mg d'ibuprofène en solution pour perfusion) est un nouveau traitement breveté de la douleur non opioïde et est commercialisé par le partenaire d'Hyloris, AFT Pharmaceuticals. Il est actuellement autorisé dans plus de 100 pays et commercialisé dans 3 pays.

Les accords de développement relatifs à HY-075 et HY-038 : Hyloris assume l'entière responsabilité du développement de i) HY-075, une nouvelle formulation liquide orale d'un médicament couramment utilisé pour traiter les maladies coronariennes ; et ii) HY-038, une seringue préremplie d'un produit couramment utilisé pour traiter une carence spécifique.

Hyloris continue de supporter tous les coûts liés au développement de ces produits candidats mais n'aura plus à partager avec le Groupe Alter Pharma les bénéfices futurs liés à ces produits.

L'accord de licence relatif à la crème à l'acide fusidique au Canada : Hyloris continue de conserver tous les droits sur la crème à l'acide fusidique au Canada, mais gagnera une part plus élevée du bénéfice net puisque la marge versée au Groupe Alter Pharma par le partenaire de co-développement sera transférée à Hyloris. Il n'existe actuellement aucun équivalent générique au Canada de la crème Fucidin 2%, un médicament topique contenant une crème d'acide fusidique pour le traitement des infections cutanées bactériennes primaires et secondaires. La crème à l'acide fusidique, qui fait partie du portefeuille de génériques à haute barrière d'Hyloris, est récemment entré en phase de développement clinique. Hyloris a l'intention de rechercher un partenaire commercial au Canada plus près de la soumission du produit candidat.

Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris, a déclaré : "Il s'agit d'une réalisation majeure pour notre société car nous n'avons plus d'obligations financières envers le Groupe Alter Pharma, et de plus, il résout les risques potentiels liés aux conflits d'intérêts et les transactions entre parties liées. Il est également financièrement raisonnable et nous permet de nous concentrer pleinement sur l'exécution de notre stratégie commerciale. Nous sommes impatients de faire progresser davantage notre pipeline innovant et d'apporter nos produits candidats à des populations de patients mal desservies, dans le but de changer et d'améliorer les résultats thérapeutiques et d'ajouter de la valeur à toutes les parties prenantes du système de santé."