Hyloris Pharmaceuticals maintient sa forte position de trésorerie

(Boursier.com) — La société a subi une perte nette de 6.634 milliers d'euros pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2023, contre une perte nette de 4.942 milliers d'euros pour le premier semestre de l'année 2022.

Au cours du premier semestre de cette année, la perte nette résulte principalement de l'augmentation des dépenses de 'R&D' et des frais généraux et administratifs.

Les dépenses de 'R&D' au cours des six premiers mois de 2023 s'élèvent à 6.871 milliers d'euros, contre 4.712 milliers d'euros pour la même période de 2022. L'augmentation est principalement due à l'accroissement des activités visant à faire progresser les produits candidats dans le portefeuille de développement de médicaments, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires liés aux activités de développement de produits internes et externalisées.

Les frais généraux et administratifs augmentent à 2.490 milliers d'euros au premier semestre 2023 contre 1.274 milliers d'euros en 2022, principalement sous l'effet de l'élargissement de la structure du Groupe, de recrutements supplémentaires, de coûts de propriété intellectuelle plus importants et de frais juridiques plus élevés par rapport à l'année dernière.

Le résultat financier net des six premiers mois de 2023 s'élève à 466 milliers d'euros contre une perte financière nette de 66 milliers d'euros pour la même période de 2022. L'évolution positive du résultat financier est principalement lié à l'impact d'une stratégie de gestion active de la trésorerie dans un contexte de taux d'intérêt à court terme élevés tant en EURO qu'en USD.

En conséquence, les pertes nettes du premier semestre 2023 ont augmenté pour atteindre 6.634 milliers d'euros contre 4.942 milliers d'euros pour la même période de 2022.

Par rapport à la fin de l'année 2022, le groupe n'a plus de dettes financières. L'augmentation des actifs liés au droit d'utilisation et des emprunts est liée au début de la location du nouveau laboratoire. La société a reçu une avance liée à une subvention gouvernementale de la Région wallonne visant à soutenir le développement du produit candidat HY-083. Cette avance constitue un passif financier pour un montant de 43 milliers d'euros et 37 milliers d'euros font partie des dettes commerciales et autres.

La société maintient sa forte position de trésorerie, avec une trésorerie courante totalisant 39.159 milliers d'euros au 30 juin 2023, contre 43.457 milliers d'euros au 31 décembre 2022.

Le flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles s'élève à 4.158 milliers d'euros au cours des six premiers mois de 2023, contre un flux net de trésorerie opérationnelle de 6.401 milliers d'euros au cours de la même période de 2022. La diminution de 35% du flux de trésorerie opérationnel résulte de la forte croissance du chiffre d'affaires et de la bonne gestion du fonds de roulement.