Hyloris Pharmaceuticals : élargissement du marché adressable de Maxigesic IV

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, une société biopharmaceutique spécialisée engagée à apporter des traitements innovants offrant une valeur ajoutée aux populations de patients mal desservies, annonce aujourd'hui que son partenaire pour Maxigesic IV, AFT Pharmaceuticals ("AFT"), à élargi son accord de licence et de distribution existant avec Pharma Bavaria International pour la commercialisation en Amérique du Sud de Maxigesic IV, un nouveau traitement breveté non opioïde pour la douleur postopératoire.

Cette collaboration élargie s'appuie sur l'accord signé avec Pharma Bavaria en février 2020 pour la commercialisation de Maxigesic IV dans 12 pays d'Amérique centrale. Suite à de nombreux accords de licence avec des acteurs locaux importants au cours des 12 derniers mois, Maxigesic IV est désormais licencié dans plus de 100 pays à travers le monde, y compris les principaux marchés d'Europe et des États-Unis. Au cours des 24 prochains mois, l'accent sera désormais mis sur l'accélération des soumissions et des lancements réglementaires dans ces territoires.

Stijn Van Rompay, Chief Executive Officer d'Hyloris, a déclaré : "Nous sommes heureux que l'AFT ait prolongé son accord existant avec Pharma Bavaria, un acteur international fort qui promeut et distribue des produits pharmaceutiques innovants dans plus de 45 pays, en se concentrant sur les principales régions de croissance et les économies émergents, et un portefeuille actuel de médicaments contre la douleur injectables en milieu hospitalier. Les nouvelles d'aujourd'hui démontrent en outre le besoin urgent de traitements de la douleur non opioïdes plus sûrs et plus efficaces en milieu hospitalier postopératoire, et le potentiel de Maxigesic IV pour répondre à ce besoin."

Au niveau mondial, environ 1,2 milliard de flacons sont vendus par an dans le domaine analgésique non opioïde et le marché des analgésiques en Amérique latine devrait croître à un taux annuel moyen de 3,5% jusqu'en 2027.