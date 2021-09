Hyloris Pharmaceuticals : du renfort

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, une société biopharmaceutique spécialisée engagée à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en réinventant les médicaments existants, annonce aujourd'hui que Jean-Luc Vandebroek rejoindra la société en tant que Directeur Financier. En plus de son nouveau rôle chez Hyloris, Jean-Luc restera administrateur non exécutif du conseil d'administration de Bone Therapeutics pendant une période de transition pour diriger une succession gérée. Jean-Luc rapportera au PDG d'Hyloris et ancien directeur financier par intérim Stijn Van Rompay.

Jean-Luc Vandebroek est un cadre chevronné qui a récemment occupé le poste de directeur financier de Bone Therapeutics, une société de biotechnologie cotée en bourse basée à Gosselies, en Belgique. Avant cela, il était CFO et CIO chez Alcopa et Fluxys, et avant cela, il a occupé divers postes financiers seniors au sein du Groupe Delhaize. Jean-Luc est un membre expérimenté du Comité Exécutif et a une expérience dans le développement et la mise en oeuvre de stratégies de financement et de transactions et dispose d'un vaste réseau mondial d'investisseurs et d'institutions financières. Jean-Luc est titulaire d'un Master in Business Administration de la Louvain Management School.