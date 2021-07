Hyloris Pharmaceuticals annonce le lancement de Maxigesic IV

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, une société biopharmaceutique spécialisée engagée à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en réinventant les médicaments existants, annonce aujourd'hui que Maxigesic IV est désormais disponible en Allemagne, le plus grand marché pharmaceutique européen, et L'Autriche.

Maxigesic IV est un nouveau traitement breveté et non opioïde pour la douleur postopératoire et est une combinaison unique de 1000 mg de paracétamol et de 300 mg d'ibuprofène en solution pour perfusion. Le partenaire d'Hyloris, AFT Pharmaceuticals, travaille avec des partenaires de distribution avec une forte présence locale pour la commercialisation du produit au niveau mondiale.

Maxigesic IV est actuellement licencié dans plus de 100 pays à travers le monde et a été enregistré dans 24 pays. Après son lancement en Allemagne et en Autriche, il est maintenant en vente dans 5 pays : l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Émirats arabes unis, l'Allemagne et l'Autriche.

Stijn Van Rompay, Chief Executive Officer d'Hyloris, a déclaré : "Nous sommes ravis que l'AFT et son partenaire Ever Pharma aient désormais lancé Maxigesic IV en Allemagne et en Autriche. Nous sommes convaincus qu'Ever Pharma est le partenaire idéal pour mettre ce nouveau traitement de la douleur non addictif précieux à la disposition des patients en Allemagne et en Autriche, compte tenu de leur forte présence sur les marchés européens clés et de leur expertise avec les injectables complexes dans multiples domaines thérapeutiques, y compris l'anesthésie. Nous sommes impatients de continuer à mettre à jour le marché alors que nous, et notre partenaire AFT, progressons dans les activités réglementaires, les lancements et le déploiement de Maxigesic IV à travers le monde."

Chaque année, plus de 5,2 millions d'interventions chirurgicales sont effectuées en Allemagne, et le marché de la douleur postopératoire en Allemagne devrait atteindre 166,5 million de dollars d'ici 2028, avec un CAGR de 11,58% entre 2017 et 2028.