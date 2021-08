Hyloris : la trésorerie et les équivalents s'inscrivent à 53,47 ME au 30 juin

Hyloris : la trésorerie et les équivalents s'inscrivent à 53,47 ME au 30 juin









(Boursier.com) — Avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 53,47 millions d'euros au 30 juin 2021, "Hyloris est bien capitalisée pour faire progresser tous les actifs actuels du pipeline comme prévu et exécuter son plan d'affaires actuel avec l'ambition d'étendre le portefeuille à 30 produits candidats - et commercialisés d'ici 2024" commente la direction.

Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris, a déclaré : "Le 29 juin, nous avons célébré notre premier anniversaire en tant que société cotée en bourse sur Euronext Bruxelles, et nous tenons à remercier toutes nos parties prenantes pour leur soutien continu. Nous sommes très satisfaits des progrès que nous avons réalisés au cours des derniers mois alors que nous exécutons avec succès notre stratégie commerciale et progressons progressivement dans la chaîne de valeur grâce à notre accent accru sur les médicaments réutilisés pour offrir des améliorations significatives aux patients, aux médecins et aux payeurs.

Nous avons promis de développer notre pipeline avec quatre nouveaux produits candidats cette année, et nous sommes sur la bonne voie pour tenir cette promesse. De plus, au cours des prochains mois, nous prévoyons que deux programmes entreront en développement clinique et communiqueront les résultats de deux études cliniques. Finalement, nos partenaires commerciaux progressent dans le déploiement de Sotalol IV dans la fibrillation auriculaire et de Maxigesic IV, un nouvel analgésique puissant et non opioïde, qui est maintenant autorisé dans plus de 100 pays et lancé dans cinq pays. Nous sommes impatients de mettre à jour le marché, car nous prévoyons de rendre compte de plusieurs points d'inflexion de valeur potentiels avant la fin de l'année."