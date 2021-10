Hyloris étend son pipeline cardiovasculaire avec une nouvelle capsule brevetée de Milrinone

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals, société biopharmaceutique spécialisée engagée à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en réinventant les médicaments existants, annonce aujourd'hui qu'elle a acquis les droits mondiaux du CRD-102 de Baker Heart and Diabetes Institute ("the Baker Institute") à Melbourne en Australie, (propriété intellectuelle connexe incluse), une nouvelle capsule de Milrinone à libération prolongée au stade clinique chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque (IC) à un stade avancé porteurs d'un dispositif d'assistance ventriculaire gauche (DAVG1) implanté et ayant développé une insuffisance cardiaque droite.

CRD-102 est le deuxième produit candidat innovant qui a été ajouté au portefeuille cette année, réalisant ainsi la stratégie d'Hyloris d'étendre le pipeline de 'R&D' avec 4 nouveaux produits candidats en 2021.

La Milrinone est un inotrope positif, un groupe de médicaments contre l'insuffisance cardiaque qui renforce les contractions du coeur afin qu'il puisse pomper plus de sang avec moins de battements cardiaques. Milrinone IV est actuellement approuvé pour une utilisation en perfusion intermittente ou continue pour le traitement jusqu'à 48 heures de l'insuffisance cardiaque décompensée aiguë. Une utilisation hors indication à plus long terme dépassant 48 heures de durée de traitement a également été rapportée, nécessitant un soutien infirmier et limitant la qualité de vie du patient par l'administration IV.

De plus, l'utilisation continue par voie intraveineuse expose les patients à un risque accru de complications courantes liées à l'équipement intraveineux, telles que les infections sanguines associées aux cathéters centraux. Milrinone IV a été approuvé en 1987 et en 2020, plus de 12 millions de flacons et de poches de perfusion ont été vendus, dont plus de 2 millions aux États-Unis seulement.