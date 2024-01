Hyloris élargit son portefeuille de produits avec un nouveau produit candidat pour le Lichen Scléreux Vulvaire (LSV)

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, société biopharmaceutique spécialisée qui s'engage à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat avec AFT Pharmaceuticals (AFT) pour développer un nouveau film muco-adhésif destiné au traitement du Lichen Scléreux Vulvaire.

Le HY-091 a pour objectif de libérer de manière prolongée une molécule connue et d'offrir une méthode d'application plus pratique, assurant davantage de simplicité et améliorant l'observance du traitement.

Selon les termes de l'accord, Hyloris et AFT vont développer conjointement le HY-091 en vue de son homologation et de sa commercialisation à l'échelle mondiale. Hyloris est responsable de la formulation du produit, des activités de fabrication ainsi que de la coordination de la commercialisation en Europe.

AFT est chargée de gérer les essais cliniques, de superviser tous les aspects afin d'assurer une planification, une exécution et un suivi efficace tout au long du cycle de vie de développement. Elle sera également responsable de la coordination de la commercialisation en dehors de l'Europe. Les parties sont conjointement responsables de la commercialisation aux Etats-Unis.

Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris, a ajouté : "Je suis heureux d'annoncer un co-développement supplémentaire avec AFT. Ce partenariat et la collaboration récemment annoncée concernant le produit HY-090 pour le Syndrome de la Bouche Brûlante témoignent de notre volonté commune d'avoir un impact réel sur le système de santé. En combinant nos ressources et notre expertise, nous sommes prêts à mettre en place des solutions innovantes pour les patients souffrant du LSV".