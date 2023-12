Hyloris élargit son portefeuille avec un nouveau produit candidat pour le Syndrome de la Bouche Brûlante

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, une société biopharmaceutique spécialisée qui s'engage à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat avec AFT Pharmaceuticals (AFT) en vue de co-développer HY-090, un nouveau produit candidat à action locale pour le traitement du syndrome de la bouche brûlante (BMS).

Selon les termes de cet accord de partenariat à parts égales, visant le co-développement et la commercialisation mondiale, Hyloris est responsable d'assurer la formulation du produit, les activités de fabrication et la coordination de la commercialisation en Europe. AFT est chargée de gérer les essais cliniques, de superviser tous les aspects pour assurer une planification, une exécution et un suivi efficaces tout au long du cycle de vie de l'essai, et de coordonner la commercialisation en dehors de l'Europe. Les parties sont conjointement responsables de la commercialisation aux Etats-Unis.

Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris, a ajouté : "Cette collaboration allie les atouts d'Hyloris et d'AFT, associant les fortes capacités internes de R&D et une solide expertise dans la gestion des essais cliniques. Ensemble, nous sommes prêts à accomplir de grandes réalisations, en combinant nos expertises pour stimuler l'innovation et apporter une valeur inégalée à nos patients. Je me réjouis des résultats probants et de l'impact positif qui résulteront de cette collaboration stratégique, car elle s'inscrit dans la mission collective d'apporter un soulagement indispensable aux personnes atteintes du syndrome de la bouche brûlante."